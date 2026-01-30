«Las tensiones entre potencias no son problema de Uruguay» - Semanario Brecha
Edición 2097 Suscriptores
Con Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional

«Las tensiones entre potencias no son problema de Uruguay»

Luciano Costabel Abril Mederos
30 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 13 min

En un escenario internacional atravesado por la guerra y el debilitamiento del multilateralismo, Lazo reafirmó la «no injerencia» como principio histórico de Uruguay. En diálogo con Brecha, abordó la apertura de archivos militares de la dictadura y el polémico convenio entre el ministerio y el INISA para adolescentes privados de libertad. Dijo que el gobierno espera recibir «en cuestión de horas» un informe clave sobre Cardama y que en este momento Uruguay no le compra material militar a Israel «por una cuestión presupuestal, no por otra cosa».

Héctor Piastri

—En el último tiempo se han producido movimientos geopolíticos importantes: la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y, más recientemente, las operaciones de Estados Unidos en Venezuela. En ese contexto de alta conflictividad, ¿cómo evalúa el Ministerio de Defensa Nacional [MDN] el escenario global? —Con un fuerte sentido de realidad. Somos un país pequeño, con una política de relacionamiento exterior muy clara. El MDN trabaja en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la base de principios, como la no intervención en los asuntos internos de otros países, la no injerencia y el multilateralismo. Ese es el marco que aplicamos, aun en un contexto internacional complejo, cambiante y dinámico. Quienes tenemos algunas décadas encima vimos escenarios muy ...

Publicado en: Edición 2097 Uruguay
Palabras clave:

