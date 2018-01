Lo peor de la soledad

El término bildungsroman refiere a un tipo de novela que narra la primera etapa de la vida de su protagonista, desde la infancia hasta el final de la adolescencia. Los personajes suelen caracterizarse por estar en desequilibrio con la sociedad, por fuera de ella, y en constante lucha con los adultos que los rodean y que los oprimen.

La imagen que Ángel tiene de su padre es la de éste yéndose. Él, su homónimo, no hace más que irse, no hace más que estar por fuera, nunca del todo ahí, ni en su vida ni en la de sus hermanos. Vive en el medio de una multiplicidad de tramoyas, inventando formas de ganarse la vida y de volverse famoso. En principio es actor, uno bastante malo, de películas de cowboys y de terror, pero ante todo es un engañador, un chanta; todas las descripciones sobre él dan siempre esa sensación de viscosidad afectada, sea a partir de las expresiones que usa –un “bueno…” alargado cada vez que sus hijos se le acercan demasiado– o en todos sus intentos de alcanzar el éxito –aprender inglés para que lo contraten en películas extranjeras, caminar cantando baladas con tónicos con olor a lavanda para que no se le caiga el pelo, imitar distintos acentos para hacer reír a un público al que nunca llegará–. Ángel, el padre, Ray Ronson, Big Demis, siempre recreándose en personajes más y más decadentes, más ridículos. Pero uno, al igual que Ángel hijo, el narrador, espera que cambie. Que en algún momento llegue esa anhelada paz redentora de un personaje que sólo se demuestra más y más egoísta a medida que avanza la historia. Un hombre que, apenas España sale del franquismo, se declara socialista, cuando nunca tuvo un accionar político; que cada vez que vuelve a su familia le echa en cara a su mujer el haber cambiado la cerradura o haberse mudado de piso

–después de haber desaparecido tres años–, que abandona a otra hija –de otra mujer– sin dar aviso, para poder trabajar en un bar ridículo de Madrid. Es un personaje detestable y por quien, sin embargo, no se puede evitar sentir cariño, algo así como una esperanza: el narrador quiere redimirlo, quiere poder perdonarlo, y no queda más remedio que confiar en él.

Así, Derecho natural narra la historia de una familia a la que nadie querría pertenecer. Es la historia de un grupo humano altamente disfuncional, contada a través de los ojos de su hijo mayor, que empieza siendo un niño sombrío para volverse un adulto aun más melancólico. Viniendo de una familia pobre y constantemente desahuciada, Ángel no es nunca del todo infante, sino simplemente mudo: la palabra es algo que siempre tuvo su padre, que le quitó a todos los que lo rodean. Entonces, hasta al contar su propia historia, Ángel se vuelve un personaje secundario. Son muy puntuales los momentos en los que habla de sí mismo, y lo hace como al barrer, como intentando sacarse el tema de encima. Entonces nos enteramos de sus arritmias, de su pasión por el estudio de la filosofía del derecho y del derecho natural –temas que, más que nada, le sirven para justificar las dinámicas entre sus padres, continuos arruinadores de su crecimiento–, y conocemos a Irene, epítome de la femme fatale, otra persona que no hace más que salir de su vida.

Son cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres: Ángel, Manolo, Cristina y Paloma. Todos están dañados, profundamente impares, como si dentro de cada uno de ellos se extendiera una mella seca y dolorosa. Cada uno de ellos está rodeado de un origen terrible: Manolo nace en el medio de una de las grandes escapadas de su padre y no vive con él hasta los 3 años; Cristina y Paloma, disfrazadas durante una parte larga de su infancia como gemelas, son en realidad hijas de distintas madres. Es sobre todo Paloma la que carga con la historia más terrible: es hija de la mujer con quien Ángel padre se casa en uno de sus múltiples abandonos, una mujer que luego muere en un accidente de tránsito, así que es criada por la otra mujer, la que no hace sino esperar que el hombre escurridizo que la dejó embarazada a los 18 años vuelva a aparecer.

Derecho natural cuenta la historia de una familia grande, pero en la que todos los personajes están profundamente solos. Hasta aquellos que parecen ser una unidad indisoluble –Cristina y Paloma– terminan diluyéndose en seres no sólo individuales, sino perdidamente disímiles. Y en esa desesperación de compañía que parecen tener, de búsqueda identitaria, los personajes se van alienando más y más. Manolo, perdido dentro de un laberinto durante el casamiento de sus padres, para así desaparecer, Ángel padre disfrazado de Demis Rou­ssos, Ángel hijo desdibujado siempre por las luchas de las personas que lo rodean, sin nunca darse la palabra a sí mismo. Contando la historia de su familia, del único grupo humano al que pertenece, el narrador cuenta entonces la peor parte de la soledad. Es así que la novela termina siendo la historia de cómo seleccionar el pasado, ya que a pesar de intentar negarlo a partir de sus acciones, Ángel hijo siempre termina alineándose con el pensamiento de su padre, aquello que resurge muy de vez en cuando en los pocos momentos de profunda sinceridad: “Hay gente que nace para quedarse sola. Yo soy así. Da lo mismo que tenga mujeres, hijos, amigos… al final, siempre estás solo”.