Después de seis meses de tarea, el Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo (GTA) conformado en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) entregó al Consejo Directivo (CD) del organismo su Informe nacional sobre antisemitismo en Uruguay. Diagnóstico, prevención, monitoreo y respuesta desde una perspectiva de derechos humanos. Según se lee en el propio informe, al que accedió Brecha, el cometido del grupo era «analizar las manifestaciones contemporáneas del antisemitismo en Uruguay, relevar y sistematizar información relevante, identificar riesgos y desafíos existentes, evaluar la suficiencia de los mecanismos institucionales y jurídicos destinados a la prevención y respuesta, y formular recomendaciones destinadas a fortalecer la protección de los derechos hum...
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