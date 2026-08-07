Los cansados y los soldados

En la interna del Frente Amplio (FA) se han ido multiplicando los puntos calientes. La comunicación con la fuerza política, el respeto por las bases programáticas y las tensiones en el ámbito de la política internacional son algunas de las discusiones que han crispado a las bases del partido en las últimas semanas. A casi un año y medio de la asunción, el gobierno del presidente Yamandú Orsi es seguido con lupa en cada departamento o región del país. Eso sí: cada una con sus particularidades y sus énfasis a la hora de juzgar la gestión, en función de su realidad territorial. Las diferencias entre gobierno y fuerza política siempre estuvieron: es una discusión que atravesó los 15 años del primer ciclo frenteamplista y fue parte de la «autocrítica» tras la derrota electoral de 2019, según re...