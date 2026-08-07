 Los cansados y los soldados - Semanario Brecha
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La «desconexión» entre la militancia frenteamplista y el gobierno

Los cansados y los soldados

Enzo Adinolfi Camilo Salvetti
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Aunque para los politólogos no es una gran novedad, los cortocircuitos entre la gestión de Yamandú Orsi y las bases del Frente Amplio suponen un desafío que crece día tras día. Mientras las decisiones ponen –demasiado a menudo– al gobierno de espalda a sus propias bases, los frenteamplistas de a pie esperan señales claras en materia redistributiva y en política internacional, y se preguntan si la tan mentada «autocrítica» de 2019 fue en verdad un asunto serio o mero gesto para la tribuna.

Comité de base en el barrio Jacinto Vera, Montevideo. Mauricio Zina.

En la interna del Frente Amplio (FA) se han ido multiplicando los puntos calientes. La comunicación con la fuerza política, el respeto por las bases programáticas y las tensiones en el ámbito de la política internacional son algunas de las discusiones que han crispado a las bases del partido en las últimas semanas. A casi un año y medio de la asunción, el gobierno del presidente Yamandú Orsi es seguido con lupa en cada departamento o región del país. Eso sí: cada una con sus particularidades y sus énfasis a la hora de juzgar la gestión, en función de su realidad territorial. Las diferencias entre gobierno y fuerza política siempre estuvieron: es una discusión que atravesó los 15 años del primer ciclo frenteamplista y fue parte de la «autocrítica» tras la derrota electoral de 2019, según re...

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Publicado en: Edición 2124 Uruguay
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