Los indios de Israel

El sionismo, entonces Estado de Israel, exigía que los palestinos lo reconocieran ante la ley. Pero el Estado de Israel nunca dejó de negar la existencia misma de un pueblo palestino. Nunca hablará de palestinos, sino de árabes de Palestina, como si se hubieran encontrado allí por casualidad o por error. Y, más adelante, se tratará a los palestinos expulsados como si vinieran de fuera, sin mencionar la primera guerra de resistencia que libraron. Los convirtieron en descendientes de Hitler, porque no reconocieron el derecho de Israel. Pero Israel se reserva el derecho de negar su existencia de facto. Este fue el comienzo de una ficción que iba a extenderse cada vez más y a pesar sobre todos los que defendían la causa palestina. Esta ficción, la apuesta de Israel, consistía en tachar de antisemitas a todos los que cuestionaban las condiciones y acciones de facto del Estado sionista. Esta operación tiene sus raíces en la fría política de Israel hacia los palestinos.

Desde el principio, Israel no ha ocultado su objetivo: crear un vacío en territorio palestino. Mejor aún: fingir que el territorio palestino estaba vacío y que siempre había estado destinado a los sionistas.

Se trataba efectivamente de una colonización, pero no en el sentido europeo del siglo XIX: no se explotaría a los habitantes del país, sino que se los obligaría a marcharse. Los que se quedaran no se convertirían en mano de obra dependiente del territorio, sino en mano de obra libre y desvinculada, como si fueran inmigrantes en un gueto. Desde el principio, se compraron tierras a condición de que estuvieran vacías de ocupantes, o de que pudieran vaciarse. Fue un genocidio, pero el exterminio físico estaba subordinado a la evacuación geográfica: como árabes en general, los palestinos supervivientes tenían que mezclarse con los demás árabes. El exterminio físico, confiado o no a mercenarios, está perfectamente presente. Pero no es genocidio, se dice, porque no es el «objetivo final»: de hecho, es un medio entre otros.

La complicidad de Estados Unidos con Israel no procede únicamente del poder de un lobby sionista. Elias Sanbar ha mostrado claramente cómo Estados Unidos redescubrió en Israel un aspecto de su propia historia: el exterminio de los indios, que de nuevo solo fue en parte directamente físico. Se trataba de crear un vacío, como si nunca hubiera habido indios, salvo en guetos que los convirtieran en inmigrantes desde dentro.

En muchos sentidos, los palestinos son los nuevos indios, los indios de Israel. El análisis marxista muestra los dos movimientos complementarios del capitalismo: imponerse constantemente límites, dentro de los cuales desarrolla y explota su propio sistema; hacer retroceder cada vez más esos límites, superarlos para volver a empezar su propia fundación, de forma más grande o más intensa. Hacer retroceder los límites fue el acto del capitalismo estadounidense, del sueño americano, retomado por Israel y el sueño del Gran Israel en territorio árabe, sobre las espaldas de los árabes.



(Extractado de «Les Indiens de Palestine», publicado en Deux régimes de fous, 1983, Editions de Minuit.)