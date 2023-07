Los límites de la unidad

«Sobre el fondo, estamos todos de acuerdo. No hay nadie que diga que tiene alguna duda respecto a lo nefasto de la reforma. Eso está fuera de discusión. No hay nadie que crea que la solución al financiamiento de la seguridad social en Uruguay tenga algo que ver con las administradoras de fondos previsionales, sino todo lo contrario. Todos estamos en contra de un agente que lucre con los fondos destinados a las jubilaciones, sobre todo si se trata del sistema financiero y, más todavía, cuando se trata de empresas extranjeras. En eso no hay discusión.»

Así comenzó su diálogo con Brecha Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Palabras más, palabras menos, eso aseguraron también todos los ...