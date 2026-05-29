Los que no tienen canción - Semanario Brecha
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Diagnóstico y perspectivas para la situación de calle

Los que no tienen canción

Abril Mederos
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La promesa de reforzar el presupuesto para las políticas dirigidas a la población vulnerable que hizo el gobierno tras el Consejo de Ministros llega en plena alerta roja por frío y con dos nuevas muertes. Mientras tanto, los trabajadores que sostienen el sistema lo hacen bajo extenuantes condiciones laborales y por salarios que a veces tardan meses en llegar. Brecha habló con varios de ellos sobre la cotidianidad de trabajar en calle.

Héctor Piastri.

Ayer, jueves, bien entrada la tarde, mientras esta nota se terminaba de escribir, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que falleció una persona en un refugio de Montevideo. Tenía 49 años y estaba alojada en el centro de evacuación del polideportivo de la Escuela Nacional de Policía desde la noche del 26 de mayo. El fin de semana se había conocido la muerte de un hombre en situación de calle en Flor de Maroñas –se llamaba Walter, acotaría unos días después el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en rueda de prensa–. La discusión pública orbitó, entonces, en torno a una serie de preguntas, pertinentes todas, respecto a cómo el Estado aborda una problemática que asciende sostenidamente en el país. Walter, de 42 años, vivía en ese barrio desde hacía cerca de un lustro, ...

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Publicado en: Edición 2114 Uruguay
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