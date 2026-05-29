Los que no tienen canción

Ayer, jueves, bien entrada la tarde, mientras esta nota se terminaba de escribir, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que falleció una persona en un refugio de Montevideo. Tenía 49 años y estaba alojada en el centro de evacuación del polideportivo de la Escuela Nacional de Policía desde la noche del 26 de mayo. El fin de semana se había conocido la muerte de un hombre en situación de calle en Flor de Maroñas –se llamaba Walter, acotaría unos días después el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en rueda de prensa–. La discusión pública orbitó, entonces, en torno a una serie de preguntas, pertinentes todas, respecto a cómo el Estado aborda una problemática que asciende sostenidamente en el país. Walter, de 42 años, vivía en ese barrio desde hacía cerca de un lustro, ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate