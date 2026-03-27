Los tres M y el señor K - Semanario Brecha
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Cincuenta años y una línea (casi) punteada

Los tres M y el señor K

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Concentración económica, aumento de la pobreza y caída de la actividad industrial en beneficio del sector financiero caracterizan los últimos 50 años de historia argentina. Menem, Macri y Milei encarnan la continuidad de un modelo que el estadounidense Henry Kissinger encomendara seguir a los golpistas argentinos de 1976.

Marcha en Buenos Aires al cumplirse 50 años del golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo. Carolina Gatti.

«¿Te das cuenta? Antes, para hacer todo esto había que dar un golpe de Estado», reza la viñeta de humor del diario Página 12del martes 24que tiene a Javier Milei como protagonista. La idea, obvio, era señalar las similitudes entre la política económica de la dictadura y la del actual gobierno argentino. Entre 1976 y 2026 cuatro gobiernos llevaron a cabo, con matices diferenciales entre sí, políticas económicas declaradamente (neo)liberales. Carlos Menem en 1989, Mauricio Macri en 2016 y Javier Milei en 2023 se aplicaron con fruición a replicar, grosso modo, el programa que el secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger les encomendaba en abril de 1976 a los militares y civiles argentinos que acababan de asumir el poder: «Disminución de la participación estatal en la economía, má...

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Publicado en: Edición 2105 Mundo
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