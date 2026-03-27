Los tres M y el señor K

«¿Te das cuenta? Antes, para hacer todo esto había que dar un golpe de Estado», reza la viñeta de humor del diario Página 12del martes 24que tiene a Javier Milei como protagonista. La idea, obvio, era señalar las similitudes entre la política económica de la dictadura y la del actual gobierno argentino. Entre 1976 y 2026 cuatro gobiernos llevaron a cabo, con matices diferenciales entre sí, políticas económicas declaradamente (neo)liberales. Carlos Menem en 1989, Mauricio Macri en 2016 y Javier Milei en 2023 se aplicaron con fruición a replicar, grosso modo, el programa que el secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger les encomendaba en abril de 1976 a los militares y civiles argentinos que acababan de asumir el poder: «Disminución de la participación estatal en la economía, má...
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