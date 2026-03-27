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Las movilizaciones por los 50 años del golpe en Argentina

Salir del pasmo

Daniel Gatti desde Buenos Aires 
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Fueron enormes y potentes, y para muchos marcaron el fin de la etapa de postración que siguió a las victorias del gobierno de Javier Milei, pero para otros las movilizaciones de este 24 de marzo de poco servirán si no llevan a «hacer algo» que vaya más allá.

Marcha en Buenos Aires al cumplirse 50 años del golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo. Carolina Gatti.

«Lo primero que uno puede concluir es que los líos, la violencia los arman ellos, la policía, con sus bravuconadas, su prepotencia, sus gases y sus palos. Acá éramos cientos de miles, no había ni un policía, ni un milico, a quilómetros a la redonda, y no pasó absolutamente nada.» Lo dice a Brecha un uruguayo con añísimos de residencia en Argentina, y es cierto que impresionaba el encuadre de esas masas que marchaban y se atosigaban desde antes del mediodía en el centro porteño tratando de confluir en la plaza de Mayo. Podía haber sido un caos. No lo fue. «La potencia de la autoorganización cuando hay un rumbo», dice el uruguayo con una mueca de «reminiscencia setentista». Dice y se ríe. Impresionaba esa potencia, sí, y la cantidad de gente que brotaba de todos lados, pero sobre todo la pol...

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Publicado en: Edición 2105 Mundo
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