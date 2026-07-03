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La rendición de cuentas incluye cambios institucionales en el sistema penitenciario

Luces de esperanza

Mauricio Pérez
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El Poder Ejecutivo envió dentro de la rendición de cuentas el proyecto de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que pasará a llamarse Instituto Nacional de Reinserción. El organismo seguirá alineado al Ministerio del Interior, pero tendrá mayor autonomía: podrá gestionar su propio presupuesto y focalizar los recursos de acuerdo a sus prioridades, destaca su directora, Ana Juanche. Además, la rendición de cuentas prevé la profundización del uso de herramientas tecnológicas, incluido un sistema de reconocimiento biométrico de personas.

José Manuel Azambuya, director de la Policía Nacional (izq.), y Ana Juanche, directora del INR (der.). Ministerio del Interior.

Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas de Sudamérica y del mundo. Las cárceles del país albergan casi 17 mil personas, lo que representa una tasa de más de 480 privados de libertad cada 100 mil habitantes. La mayoría son varones jóvenes, imputados por delitos menores. El hacinamiento es un problema estructural y las condiciones de reclusión impactan en las políticas de rehabilitación. El 65 por ciento de los liberados reincide en los primeros tres años luego de salir de la prisión. En 2025, recuperaron la libertad 10.700 personas. De sostenerse esa estadística, más de 6.800 de esas personas; de sostenerse la estadística, más de 6.800 volverán a cometer al menos un delito antes de 2029. Ante este escenario, el gobierno presentó el proyecto de descentralización ...

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Publicado en: Edición 2119 Uruguay
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