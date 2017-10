Mala leche

La decisión política de Brasil busca contentar a sus productores riograndenses y presiona para romper con la zona de libre comercio y establecer cuotas que no están en las normas del Mercosur. Pero también desnuda las dificultades de países con producción similar que no se resuelven por el libre juego del mercado, sino que demandan soluciones políticas, que con la administración de Temer no están en el orden del día.

El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, anunció el martes la suspensión de la importación de lácteos desde Uruguay, hasta que se demostrara que no había triangulación (es decir, que se utilizara leche de otro origen) en los productos que ingresan al país norteño. El miércoles la aduana de Brasil retuvo durante horas dos camiones que pretendían ingresar su carga ...