Manifiesto escénico

—¿Cómo llegaste a encontrarte con este texto?

—El texto de Liddell llamado El sacrificio como acto poético es un tratado de lo escénico que habla mucho de lo filosófico. Me encanta esa visión filosófica en el teatro. Liddell reflexiona sobre la representación, la manifestación, la ética, la estética, los tipos de interpretación, la instalación y la escenografía. En mis clases de la EMAD [Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático] siempre la trabajo, me interesa su pensamiento. En un primer momento pensé que no iba a ceder su texto, pero lo hizo.

—Es una artista muy personal, dirige y actúa sus textos.

—Cuando me puse a trabajar sobre su texto pensé que Liddell sería nuestro faro, y que lo que íbamos a hacer era lo que nos atravesaba de su dramaturgia. Creo que no se puede hace...