Matar a un ruiseñor

Luego de un intenso año, plagado de falsas noticias que anunciaban su retiro de la música y de los escenarios, finalmente salió a la luz el último disco de Carlos “Indio” Solari (Paraná, 1949), ícono popular de la cultura argentina y artista ineludible para entender el roncanrol del país (vecino).

En los últimos años, cada vez que el Indio Solari, conocido por su reticencia a dar entrevistas o notas, decidía hacer una mínima intervención pública (mínima como crear una fanpage en Facebook, por ejemplo) llovían notas en la web sobre el último movimiento del ex redondito. No hay que buscarle mucho la vuelta, poseedor de una hinchada que cultiva su imagen con idolatría, publicar cualquier cosa referida al Indio genera clics y, por extensión, dinero. No es casualidad que muchos portales de n...