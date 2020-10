Matar al emisario (II)

El Sistema Riachuelo suscita dudas a ambas orillas del Río de la Plata. La obra más importante que financió el Banco Mundial en Argentina –840 millones de dólares– y que arrojará, a través del emisario (un túnel de 12 quilómetros de largo y 4 de diámetro), los desechos cloacales e industriales producidos por casi 6 millones de habitantes de 13 municipios de la capital argentina a 37 quilómetros de la costa uruguaya no tiene el visto bueno de todos en el país vecino. «No porque [el proyecto] esté mal planteado, sino porque no hay estudios de impacto ambiental veraces e imparciales. En general, nunca los hay. Como empresario, ¿usted pagaría por un estudio de impacto que le diga que no puede hacer una obra en la que usted va a invertir para ganar dinero?», dijo al semanario el exdiplomático ...