El título de esta nota proviene del epígrafe de Michel de Montaigne que introduce el nuevo libro de Hugo Achugar, Caballo de Troya. La cita del filósofo y escritor francés encuentra en el imaginario del uruguayo el espejo que lo refleja y la capacidad de abrirse a otros espacios: «Mi libro es siempre uno: salvo que a medida que uno se pone a renovarlo, con el fin de que el comprador no se vaya con las manos del todo vacías, me encargo de agregar (como si no fuera más que una marquetería mal unida) algunos ornamentos supernumerarios. Los cuales en nada condenan la primera forma, sino que comunican algún valor particular a cada una de las siguientes, gracias a una diminuta sutilidad ambiciosa» (Essais, libro III, capítulo 9).

Poeta, narrador, docente, crítico literario, promotor de ...