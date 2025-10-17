Misoginia anunciada - Semanario Brecha
Edición 2082
Del discurso a la acción: el doble femicidio del líder de Varones Unidos

Misoginia anunciada

Abril Mederos
17 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

La retórica misógina y violenta de grupos como Varones Unidos trascendió la palabra en el caso de Pablo Laurta, responsable del doble femicidio de la madre y la abuela de su hijo –a quien secuestró– y del asesinato de un chofer en Argentina. En el marco de la discusión presupuestal, los feminismos y la sociedad organizada cuestionan el desinterés político ante la violencia de género, mientras el Poder Ejecutivo se prepara para hacer anuncios que apunten a satisfacer al menos parte de esa demanda.

Pablo Laurta, junto a Agustín Laje y Nicolás Márquez, referentes de la ultraderecha argentina. Redes sociales.

Este martes Pedro cumplió seis años como ningún niño debería cumplirlos. Tres días antes, su madre, Luna Giardina, y su abuela materna, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en su casa en Córdoba, presuntamente a manos de su papá, Pablo Laurta, que había viajado hasta allí desde Uruguay. Nacidos en la provincia argentina, Pedro y su mamá se habían radicado en Montevideo con Laurta, hasta que la mujer decidió volver tras sufrir violencia doméstica por parte de su expareja.
Durante las primeras horas del domingo 12, las autoridades de ambos países temieron por el destino del niño, lo que generó la activación de la alerta Sofía, hasta que pudieron ubicarlo en un hotel de Gualeguaychú junto con su padre, quien fue detenido en ese lugar. Antes del doble femicidio, el hombre de 39 años también ...

Publicado en: Edición 2082 Uruguay
Palabras clave:

