Misoginia anunciada

Este martes Pedro cumplió seis años como ningún niño debería cumplirlos. Tres días antes, su madre, Luna Giardina, y su abuela materna, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en su casa en Córdoba, presuntamente a manos de su papá, Pablo Laurta, que había viajado hasta allí desde Uruguay. Nacidos en la provincia argentina, Pedro y su mamá se habían radicado en Montevideo con Laurta, hasta que la mujer decidió volver tras sufrir violencia doméstica por parte de su expareja.
Durante las primeras horas del domingo 12, las autoridades de ambos países temieron por el destino del niño, lo que generó la activación de la alerta Sofía, hasta que pudieron ubicarlo en un hotel de Gualeguaychú junto con su padre, quien fue detenido en ese lugar. Antes del doble femicidio, el hombre de 39 años también ...
