Las mujeres de la bolsa - Semanario Brecha
Edición 2080 Suscriptores
Femicidio, pobreza y narco en Argentina

Las mujeres de la bolsa

Azul Cordo
3 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

El asesinato de tres mujeres expuso una trama que va de la precarización y la informalidad, consecuencias de desmantelar las políticas sociales y de género, al crecimiento del crimen organizado. Hasta el momento hay nueve detenidos. Los feminismos populares están alertas.

Manifestación convocada por organizaciones de derechos humanos, en reclamo por el triple femicido, en Buenos Aires, el 27 de setiembre. AFP, Luis Robayo.

Al triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, mostró rápidamente por qué no es gracioso hacer trends de TikTok en los que los pisteros de una estación de servicio meten a una mujer «molesta» en una bolsa de basura para sacársela de encima, y también dejó claro que el músculo de los feminismos argentinos puede parecer en reposo, pero es fácil de activar. La digna rabia, la indignación, la sensación de que juntas, en la calle, estamos menos solas hicieron que miles de mujeres y disidencias se encontraran en la plaza del barrio porteño de Flores para pedir justicia al atardecer del miércoles 24 de setiembre, tras confirmarse que los restos hallados en una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela eran las tres jóvenes, cuya desa...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2080 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2079 Suscriptores
Milei aupado por Trump

Argentina en los brazos de Estados Unidos

Fabián Kovacic
Edición 2077 Suscriptores
La primera gran derrota electoral de los «libertarios» en Argentina

El peronismo vuelve renovado

Fabián Kovacic
Edición 2076
ELECCIONES Y ESCÁNDALOS EN ARGENTINA

La primera batalla para derrotar a Milei

Fabián Kovacic
Edición 2075 Suscriptores
Milei en su peor momento

A la motosierra se le acaba el combustible

Fabián Kovacic
Edición 2075
CON EL ARGENTINO MARIO SANTUCHO

Crisis, la crisis, el periodismo, el progresismo y otras yerbas

Daniel Gatti