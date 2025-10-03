Las mujeres de la bolsa

Al triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, mostró rápidamente por qué no es gracioso hacer trends de TikTok en los que los pisteros de una estación de servicio meten a una mujer «molesta» en una bolsa de basura para sacársela de encima, y también dejó claro que el músculo de los feminismos argentinos puede parecer en reposo, pero es fácil de activar. La digna rabia, la indignación, la sensación de que juntas, en la calle, estamos menos solas hicieron que miles de mujeres y disidencias se encontraran en la plaza del barrio porteño de Flores para pedir justicia al atardecer del miércoles 24 de setiembre, tras confirmarse que los restos hallados en una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela eran las tres jóvenes, cuya desa...
