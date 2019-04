Molotov en tiempos de plumaje blanco

“En realidad, en este momento, leer algo no me nace, me nacería, no sé, abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas pero que me saldrían del alma”. Esas fueron las primeras palabras de Ida Vitale, al mismo tiempo temblorosas y firmes, indistintamente humildes y soberbias, pronunciadas desde la cátedra de la Universidad de Alcalá de Henares el pasado martes 23 de abril con motivo de la ceremonia de distinción por el premio Cervantes 2018.