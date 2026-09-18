Mucho más que todo

En medio de esa intensidad visual, el silencio llama la atención. En ese ensamblaje se acumula también el tiempo. Lo que alguna vez circuló entre exposiciones, shows, fiestas, apariciones públicas y encuentros vuelve ahora bajo una forma distinta. ¿Cuándo una escena empieza a convertirse en archivo? ¿Cuándo una fiesta empieza a ser documento? Esta retrospectiva1 de Dani Umpi, curada por Rodrigo Barcos, parte de esa distancia. Reúne 30 años de una práctica en la que las cosas cambian de uso y conservan algo de los anteriores. Ahora, quieta y junta, podemos observarla. A comienzos de los dos mil, Dani Umpi se movía entre escenas que todavía no estaban demasiado separadas entre sí. En el 2000 participó de Invisible :) en el Centro Cultural de España junto con Martín Sastre, Paula Delgado...
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