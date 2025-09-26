Nacidos muertos

Hace unas semanas salió en El País una nota que hablaba de la reinvención literaria de Cristina Peri Rossi a partir de la experiencia de los premios, de los muchos galardones recibidos. Y, como suele suceder, ello coincide con un renovado favor de las editoriales, que no dejan de disputarse a la autora. Para el caso de Visor y HUM, la cuestión queda saldada: la primera publica su poesía, mientras que la segunda, sus textos narrativos. Igual, más que reinvención, las palabras que mejor parecen caberles a los últimos textos de Peri Rossi son reescritura y péndulo. Fata Morgana, su último libro de poemas, publicado en Colección Visor de Poesía, y Extrañas parejas, el libro de cuentos que editó recientemente HUM, dejan sobre todo claro ese juego con el ir y venir que ha acompañado siempre a la...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate