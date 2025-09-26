Nacidos muertos - Semanario Brecha
Nacidos muertos

Deborah Rostán
26 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

Lo último de Cristina Peri Rossi –Fata Morgana, un libro de poesía y Extrañas parejas, una colección de cuentos– comparte la idea de juego con el ir y venir de todas las cosas, con la existencia como péndulo. También, su lema de siempre: la intimidad del deseo.

Fata Morgana, de Cristina Peri Rossi. Visor, Madrid, 2024. 63 págs. Extrañas parejas, de Cristina Peri Rossi. HUM, Montevideo, 2025. 88 págs.

Hace unas semanas salió en El País una nota que hablaba de la reinvención literaria de Cristina Peri Rossi a partir de la experiencia de los premios, de los muchos galardones recibidos. Y, como suele suceder, ello coincide con un renovado favor de las editoriales, que no dejan de disputarse a la autora. Para el caso de Visor y HUM, la cuestión queda saldada: la primera publica su poesía, mientras que la segunda, sus textos narrativos. Igual, más que reinvención, las palabras que mejor parecen caberles a los últimos textos de Peri Rossi son reescritura y péndulo. Fata Morgana, su último libro de poemas, publicado en Colección Visor de Poesía, y Extrañas parejas, el libro de cuentos que editó recientemente HUM, dejan sobre todo claro ese juego con el ir y venir que ha acompañado siempre a la...

Edición 2079
