«El narco no es solo el narco, sino lo que hay detrás» - Semanario Brecha
Con la experta en geopolítica de las drogas Carolina Duque

«El narco no es solo el narco, sino lo que hay detrás»

Cecilia Osorio
17 octubre, 2025
La investigadora colombiana visitó Montevideo invitada por el espacio Siembra y la Global Initiative against Transnational Organized Crime. Conversó con Brecha sobre la necesidad de construir políticas públicas basadas en evidencia, que superen los enfoques punitivos y reconozcan la complejidad social, política y económica del fenómeno en cada territorio.

Carolina Duque nació en Bogotá y llegó a Montevideo invitada a participar en un panel abierto sobre crimen organizado y convivencia, junto con otros expertos. Aunque aclara –con una sonrisa– que arribó en barco desde Buenos Aires. Hace más de dos años que vive al otro lado del río. Allí trabaja como investigadora y docente en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. En cada respuesta, es cuidadosa al mencionar ejemplos de experiencias que conoció en sus investigaciones en territorio y también reconoce el trabajo de colegas que han abordado el problema en distintos países de América Latina.
Su trabajo académico, enfocado en la geopolítica de las drogas, plantea la necesidad de admitir que no existe una receta...

Edición 2082 Uruguay
