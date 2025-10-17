«El narco no es solo el narco, sino lo que hay detrás»

Carolina Duque nació en Bogotá y llegó a Montevideo invitada a participar en un panel abierto sobre crimen organizado y convivencia, junto con otros expertos. Aunque aclara –con una sonrisa– que arribó en barco desde Buenos Aires. Hace más de dos años que vive al otro lado del río. Allí trabaja como investigadora y docente en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. En cada respuesta, es cuidadosa al mencionar ejemplos de experiencias que conoció en sus investigaciones en territorio y también reconoce el trabajo de colegas que han abordado el problema en distintos países de América Latina.
Su trabajo académico, enfocado en la geopolítica de las drogas, plantea la necesidad de admitir que no existe una receta...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate