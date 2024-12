Negligencia ambiental

La COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, rica en petróleo, tuvo un final tortuoso y doloroso. La cuestión principal era cuánto dinero entregarían los países ricos a los países pobres para financiar las medidas destinadas a mitigar el calentamiento global y hacer frente al daño causado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo de financiación fijado era de más de 1,3 billones de dólares al año para 2035, pero el acuerdo final se basó en solo 300.000 millones de dólares en subvenciones reales y préstamos a bajo interés de parte del mundo desarrollado. El resto tendría que provenir de inversores privados y tal vez de impuestos a los combustibles fósiles y a los viajeros frecuentes, impuestos cuyos detalles siguen siendo vagos.

Se supone que la oferta de los desarrollados, financiada con sus presupuestos nacionales y con la ayuda exterior, formará el núcleo interno de un acuerdo financiero denominado «en capas», acompañado de una capa intermedia de nuevas formas de financiación, como nuevos impuestos a los combustibles fósiles y a las actividades con alto contenido de carbono, el comercio de carbono y formas innovadoras de financiación, y una capa más externa de inversión del sector privado en proyectos como los parques solares y eólicos. Esto fue una forma de evadirse de la concesión de transferencias de dinero reales.

Mohamed Adow, director del grupo de expertos Power Shift Africa, afirmó a The Guardian: «Esta cumbre ha sido un desastre para el mundo en desarrollo. Es una traición a las personas y al planeta por parte de los países ricos que dicen tomarse en serio el cambio climático. Los países ricos han prometido “movilizar” algunos fondos en el futuro, en lugar de proporcionarlos ahora. El cheque ya está en camino, nos dicen, pero es ahora que se están perdiendo vidas y medios de subsistencia en los países vulnerables».

Juan Carlos Monterrey Gómez, enviado de Panamá para el clima, afirmó al medio británico: «Esto definitivamente no es suficiente. Lo que necesitamos son al menos 5 billones de dólares al año, pero lo que hemos pedido son solo 1,3 billones. Es el 1 por ciento del PBI mundial. No debería ser demasiado cuando se habla de salvar el planeta en el que todos vivimos». El acuerdo final «no sirve de nada cuando se reparte. Tenemos facturas de miles de millones que pagar después de las sequías y las inundaciones. No nos pondrá en el camino de [no superar el límite de aumento medio de la temperatura mundial de] 1,5 grados Celsius. Más bien, [nos pondrá en el camino de alcanzar un aumento de] 3 grados Celsius».

Más de 60 mil personas se habían registrado para asistir a la conferencia, en la que los precios de los hoteles se dispararon un 500 por ciento. Una habitación estándar en el Baku Holiday Inn costaba 890 dólares por noche durante la conferencia, en comparación con los 115 dólares habituales. Flightradar24, un sitio web de seguimiento de vuelos, reveló que 65 aviones privados aterrizaron en Bakú en la primera semana, el doble de lo habitual.

En su discurso en la COP, Edi Rama, primer ministro de Albania, comentó: «Aquí la gente come, bebe, se reúne y se toma fotos juntos, mientras las imágenes de líderes sin voz se reproducen una y otra vez en el fondo», dijo. «Para mí, esto parece exactamente lo que sucede en el mundo real todos los días. La vida continúa, con sus viejos hábitos, y nuestros discursos, llenos de buenas palabras sobre la lucha contra el cambio climático, no cambian nada. ¿Qué significa para el futuro del mundo que los mayores contaminadores sigan como siempre?», preguntó Rama. «¿Qué diablos estamos haciendo en esta reunión, una y otra vez, si no hay una voluntad política común en el horizonte para ir más allá de las palabras y unirse para una acción que realmente cambie algo?»

* * *

En la COP29 no se volvió a mencionar «la transición para dejar de quemar combustibles fósiles» prometida por las naciones del mundo hace apenas un año, y 2024 va camino de establecer otro nuevo récord de emisiones globales de carbono.

Los últimos datos indican que las emisiones procedentes del carbón, el petróleo y el gas que calientan el planeta aumentarán un 0,8 por ciento en 2024. En marcado contraste, las emisiones tienen que caer un 43 por ciento para 2030 para que el mundo tenga alguna posibilidad de cumplir con el objetivo de aumento de temperatura de 1,5 grados Celsius establecido por el acuerdo de la COP de París. En los hechos, ese objetivo ya no existe y el planeta se encamina rápidamente hacia un aumento de temperatura de 2 grados Celsius (o más) en comparación con la era preindustrial.

De hecho, las políticas actuales encaminan el aumento de la temperatura hacia un aumento de 2,7 grados Celsius. Así lo resumió The Guardian a mediados de noviembre: «El nivel esperado de calentamiento global para finales de siglo no ha cambiado desde 2021, con un “progreso mínimo” logrado este año, según el proyecto Climate Action Tracker. La estimación del consorcio no ha cambiado desde la cumbre climática COP26 en Glasgow, hace tres años. “Claramente no hemos logrado doblar la curva”, dijo Sofia Gonzales-Zuñiga, de Climate Analytics. El nivel esperado de calentamiento es ligeramente inferior cuando se incluyen las promesas y los objetivos del gobierno, 2,1 grados Celsius, pero eso tampoco ha cambiado desde 2021. El calentamiento en el escenario más optimista aumentó ligeramente de 1,8 grados Celsius el año pasado a 1,9 grados Celsius este año, encontró el informe». En X, Mark Maslin, profesor de Ciencias del Sistema Terrestre del University College de Londres, escribió el mes pasado: «Estamos causando un calentamiento global 100 veces más rápido que los cambios naturales pasados. Estamos llevando el clima de la Tierra más allá de los límites naturales, con niveles de CO 2 y temperaturas no vistos en 3 millones de años».

Los cambios en las temperaturas medias globales que parecen insignificantes pueden provocar un sufrimiento humano masivo. En octubre, un estudio concluyó que la mitad de las 68 mil muertes por calor en Europa en 2022 fueron resultado del calentamiento global de 1,3 grados Celsius que el mundo ha experimentado hasta ahora. Con las temperaturas más altas que se proyectan para finales de siglo, el riesgo de extremos irreversibles y catastróficos también aumentará. Los investigadores advirtieron que su estimación de calentamiento medio de 2,7 grados Celsius para 2100 tenía un margen de error lo suficientemente amplio como para traducirse en temperaturas mucho más altas de lo que esperaban los científicos. «Hay un 33 por ciento de posibilidades de que nuestra proyección sea de 3 grados Celsius o más, y un 10 por ciento de posibilidades de que sea de 3,6 grados Celsius o más», dijo Gonzales-Zuñiga. Esto último sería «absolutamente catastrófico», añadió.

Y no se trata solo de emisiones de carbono. La industria de los combustibles fósiles emite cantidades peligrosas de metano, el más dañino de los gases de efecto invernadero. Si bien puede que no permanezca tanto tiempo en la atmósfera como el dióxido de carbono, en un período de 20 años el metano es 80 veces más potente para atrapar el calor. Se estima que ha sido responsable del 30 por ciento del calentamiento mundial desde la revolución industrial.

Según un estudio publicado en setiembre en la revista Earth System Science Data, las emisiones de metano están aumentando a un ritmo récord. En las dos últimas décadas, han aumentado alrededor de un 20 por ciento. Las concentraciones atmosféricas de este gas son ahora más de 2,6 veces superiores a las de la era preindustrial, las más altas en al menos 800 mil años. El metano llega al medioambiente de varias formas: se libera a la atmósfera desde los yacimientos de petróleo y gas por razones de seguridad o en situaciones de emergencia, o se «quema» desde tuberías o chimeneas, lo que lo convierte principalmente en humo y dióxido de carbono (si la quema es ineficiente, también se emite metano puro).

La contaminación del aire por combustibles fósiles ya es responsable de una de cada cinco muertes en todo el mundo, aproximadamente la población de la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos, 350 mil muertes prematuras se atribuyen a la contaminación por combustibles fósiles. La exposición a partículas de combustibles fósiles representó el 21,5 por ciento del total de muertes en 2012, y disminuyó al 18 por ciento en 2018 debido al endurecimiento de las medidas de calidad del aire en China. En cambio, en India, la contaminación por combustibles fósiles fue responsable de la muerte de casi 2,5 millones de personas mayores de 14 años en 2018, lo que representa más del 30 por ciento del total de muertes en India entre personas de esa franja etaria. Miles de niños menores de 5 años mueren cada año debido a infecciones respiratorias atribuidas a la contaminación por combustibles fósiles.

* * *

En la COP29, los países acordaron un acuerdo sobre las reglas para un mercado global de compra y venta de créditos de carbono que, según sus promotores, movilizará miles de millones de dólares en nuevos proyectos para ayudar a combatir el calentamiento global. Sin embargo, se ha demostrado que los créditos de carbono son falsos, como indicó un estudio reciente de la Universidad de Berkeley difundido por Times y Bloomberg. El año pasado, una investigación de Bloomberg descubrió que casi el 40 por ciento de las compensaciones compradas en 2021 provenían de proyectos de energía renovable que en realidad no evitaban las emisiones.

Este enfoque es desesperanzadoramente inadecuado e inviable. Los planes de energía limpia del mundo (y son solo planes) todavía están casi un tercio por debajo de lo que se necesita para alcanzar los límites propuestos. Y para alcanzar el nivel necesario de inversión la financiación climática tendrá que aumentar a unos 9 billones de dólares al año a nivel mundial para 2030, frente a poco menos de los 1,3 billones de dólares destinados en 2021-22, según la Climate Policy Initiative. El objetivo de 1,3 billones de dólares establecido en la previa de la COP29 (y que de todos modos ni siquiera se cumplió) está muy lejos.

En la COP29, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que «el 98 por ciento de la financiación para la adaptación proviene de fuentes públicas. Esto no es sostenible. Necesitamos dar rienda suelta al sector privado tanto en la adaptación como en la mitigación. ¡Es posible!». Y la directora gerente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, añadió: «Necesitamos urgentemente desbloquear todas las fuentes posibles de capital, a gran velocidad y a gran escala». Pero la financiación climática privada es patética: solo 21.900 millones de dólares en 2022, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y gran parte de la financiación pública hasta ahora se ha tomado de los presupuestos de ayuda exterior existentes. Solo entre 21.000 y 24.500 millones de dólares de los 83.000 millones totales de financiación pública quedan como financiación climática pura sin condiciones, según Oxfam en su Informe Sombra sobre la Financiación del Clima 2023.

¿Por qué no se está cumpliendo el objetivo climático? ¿Por qué no se consigue la financiación necesaria? No es el precio de coste de las energías renovables. Los precios de las energías renovables han caído drásticamente en los últimos años. El problema es que los gobiernos insisten en que la inversión privada debe liderar el impulso hacia la energía renovable. Pero la inversión privada solo se produce si es rentable invertir.

La rentabilidad es el problema. La rentabilidad media mundial está en niveles bajos y, por tanto, el crecimiento de la inversión en todo se ha ralentizado de forma similar. Irónicamente, los precios más bajos de las energías renovables reducen la rentabilidad de esas inversiones. La fabricación de paneles solares está sufriendo una grave reducción de las ganancias, al igual que los operadores de parques solares. Esto revela la contradicción fundamental

de la inversión capitalista entre la reducción de los costes mediante una mayor productividad y la ralentización de la inversión debido a la caída de la rentabilidad.

Este es el mensaje clave de un excelente libro del geógrafo económico Brett Christophers, profesor del Instituto de Investigación de la Vivienda y el Urbanismo de la Universidad de Uppsala, The Price is Wrong – Why Capitalism Won’t Save the Planet (El precio está mal: por qué el capitalismo no salvará el planeta). Christophers sostiene que el obstáculo para cumplir los objetivos de inversión destinados a limitar el calentamiento global no es el precio de las energías renovables en comparación con la energía procedente de combustibles fósiles, sino la rentabilidad de las energías renovables en comparación con la producción de combustibles fósiles.

Las soluciones de mercado no funcionarán porque para las empresas capitalistas no es rentable invertir en la mitigación del cambio climático. Como lo expresó el propio FMI: «La inversión privada en capital productivo e infraestructura enfrenta altos costos iniciales e incertidumbres significativas que no siempre pueden ser valoradas. Las inversiones para la transición a una economía baja en carbono están expuestas además a importantes riesgos políticos, falta de liquidez y rendimientos inciertos, dependiendo de los enfoques de política para la mitigación, así como de avances tecnológicos impredecibles».

De hecho, «es probable que la gran brecha entre los retornos privados y sociales de las inversiones bajas en carbono persista en el futuro, ya que las futuras vías para la tributación y el precio del carbono son muy inciertas, sobre todo por razones de economía política. Esto significa que no solo falta un mercado para la mitigación climática actual, ya que las emisiones de carbono actualmente no tienen precio, sino que también faltan mercados para la mitigación futura, lo que es relevante para los retornos de la inversión privada en tecnología, infraestructura y capital de mitigación climática futura». En otras palabras, para las empresas no es rentable hacer nada significativo en este frente.

Una planificación global podría orientar las inversiones hacia cosas que la sociedad necesita, como energía renovable, agricultura orgánica, transporte público, sistemas públicos de agua, recuperación ecológica, salud pública, escuelas de calidad y otras necesidades actualmente insatisfechas. Y podría igualar el desarrollo en todo el mundo al desviar recursos de la producción inútil y dañina del Norte hacia el desarrollo del Sur, construyendo infraestructura básica, sistemas de saneamiento, escuelas públicas y atención de la salud. Al mismo tiempo, una planificación global podría apuntar a proporcionar empleos equivalentes para los trabajadores desplazados por la reducción o el cierre de industrias innecesarias o dañinas.

Planificación, no fijación de precios. La COP29 no ofreció nada parecido.

(Tomado de The Next Recession, blog del autor. Traducción de fragmentos a cargo de Brecha con base en una versión de ANRed.)