No estaban locos

Una pericia del

Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas determinó que Julio

de los Santos, ex trabajador de Arrozal 33, tiene una neumonitis por

hipersensibilidad causada por la exposición a “polvos orgánicos y sustancias

químicas”. Esto confirma que la enfermedad es ocupacional, razón por la que

Julio le inició un juicio a la empresa hace más de un año y medio.

Julio es oxigenodependiente, no puede hacer ninguna actividad física y está incapacitado para

toda tarea laboral en forma definitiva.1 En caso de que sus hijos

tengan un resfrío, tos o cualquier cuadro infeccioso, no puede compartir tiempo

con ellos. El diagnóstico es neumonitis por hipersensibilidad a sustancias

volátiles. Con 45 años, padece una enfermedad que no tiene ninguna posibilidad

de revertirse y se...