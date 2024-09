No obstante lo reprochable

¿Un sistema de seguridad que no estuvo a la altura de las circunstancias? Sí. ¿Falta de profesionalismo y exceso de informalidad en las comunicaciones entre altos jerarcas ministeriales? Sí. ¿Desuso del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado y su mesa coordinadora? Sí. ¿Presiones sostenidas sobre funcionarios públicos por parte de un abogado de renombre, presidente de uno de los clubes más poderosos del país, que actuaba como gestor? Sí. ¿Mentiras lisas y llanas al Parlamento y a la ciudadanía a cargo de dos ministros y dos viceministros de Estado? También. ¿Y delito? No, delito no. Por ningún lado. Al menos por ahora.

Así lo entendió el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, Alejandro Machado, tras investigar durante exactamente dos años la entrega de un pasaporte, ...