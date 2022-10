«No queremos más un Brasil sin nosotros»

«Con un presidente fascista, enemigo declarado de los indígenas, nos damos cuenta de que, si no emprendemos la lucha, Jair Bolsonaro podría pasar a la historia como el mayor exterminador de nuestros pueblos. No podemos tener miedo de enfrentarnos. Queremos avanzar con nuestras ideas, con proyectos que pensamos en forma colectiva. Y nuestro mayor proyecto es la garantía del derecho territorial.» Así me hablaba la coordinadora de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Sônia Bone de Souza Silva Santos, conocida como Sônia Guajajara, cuando viajé a su tierra en 2019 para informar sobre los incendios forestales en un documental que sería emitido por la televisión pública austríaca. La opinión pública internacional observaba con susto la aceleración de la destrucción de la selva a...