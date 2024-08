«No se invierte, porque se confía en el libre mercado»

-¿Los combustibles fósiles están perdiendo peso en el mundo? ¿Por dónde pasan las discusiones estratégicas con relación al uso de las energías?

—De la descarbonización de las matrices eléctricas se viene hablando desde hace tiempo, pero todavía tienen muchísimo por delante. En Uruguay estamos medio engañados respecto a lo que sucede a nivel global, porque lo que pasó acá es lo que aspira a que pase el resto de países. Pero en el mundo se consume carbón, petróleo y gas natural, y se va a seguir usando hasta que no quede más, porque son recursos que todavía compiten económicamente con las alternativas. Si uno ve cualquier gráfica, el crecimiento de las energías renovables es exponencial, pero en valores absolutos es algo que todavía no representa un porcentaje muy importante. Es verdad que c...