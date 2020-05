Nos vamos poniendo viejos

Después del

impacto alcanzado con su Trilogía sucia de La

Habana (1998); después de los muchos libros que siguieron a esos primeros

cuentos iracundos y desesperados; después de abandonar los excesos etílicos y

sexuales que llevaron a confundir su vida con su obra; después, el narrador,

poeta y artista visual cubano Pedro Juan Gutiérrez celebró, el pasado enero, su

cumpleaños número 70.

Dos décadas es mucho tiempo. Para el

hombre y para el escritor. El título austero de su más reciente novela, Estoico

y frugal, desprendido de la cita textual: “Eres estoico y frugal, no tengas

miedo”, no congenia con su personalidad avasallante y resulta algo irónico.

Ocurre que ni el autor, ni el álter ego literario creado en los comienzos de su

carrera –ese otro Pedro Juan también cubano y escritor– co...