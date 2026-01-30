Nos vemos en China

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la empresa Tenfield estuvieron toda la semana en largas disquisiciones sobre la firma de los contratos por los derechos del fútbol y, aun así, tuvieron que irse a China sin resolver sus discrepancias. A pesar de todo ese intercambio, la inclusión de Tenfield en la delegación empresarial que acompañará a las autoridades del gobierno uruguayo a Pekín y a Shanghái agarró a más de uno por sorpresa.

El presidente y el vicepresidente de la AUF, Ignacio Alonso y Eduardo Ache, ya habían anunciado públicamente que participarían de la comitiva y que el principal objetivo es buscar inversiones para la remodelación del estadio Centenario, donde se jugará, al menos, el partido inaugural del Mundial 2030. Lo que no se sabía era que Francisco Paco Casal no quería quedar afuera y enviaría a tres representantes de su núcleo duro: Axel Casal, su hijo; Carlos Moyano, su sobrino, y Osvaldo Giménez, su asesor de gestión.

Faltaban pocas horas para que estos cinco representantes del fútbol uruguayo despegaran rumbo a China –las negociaciones de los contratos se retomarían en la tarde, ya sin buena parte de los principales referentes de ambas instituciones– cuando Brecha logró hablar con Alonso y Giménez.

—No tenemos en la agenda actos conjuntos con Tenfield –aseguró el presidente de la AUF.

—Nos enteramos de que van a buscar inversiones para el Centenario y nos gustaría acompañarlos –añadió, a su turno, el asesor de Tenfield.

La semana pasada, y luego de una reunión en la Torre Ejecutiva con el presidente de la república, Yamandú Orsi, Alonso había dicho en rueda de prensa que «hay interesados en China que han participado en la construcción y remodelación de algunos estadios, y ahí hay varias alternativas arriba de la mesa». Por tanto, que Tenfield se «subiera» a la delegación luego de esas declaraciones generó suspicacias. Tal como publicó El Observador (28-I-26), en las listas preliminares difundidas extraoficialmente no había estado incluida Tenfield.

Martín Mercado, vicedirector ejecutivo de Uruguay XXI, confirmó a Brecha que la incorporación de Tenfield se dio la semana pasada y aclaró que ninguna empresa fue dejada afuera: todas aquellas que tuvieran la intención de acompañar al presidente y pudieran costear pasaje y estadía fueron incluidas, aseguró.

—Hace un mes que veníamos hablando con Uruguay XXI para participar –dijo Giménez a Brecha.

—Nosotros nos anotamos para la misión que se iba a hacer y se suspendió en 2024, y en esta lo mismo. Siempre vimos a China como una oportunidad –explicó Alonso.

Uruguay XXI fue la encargada de sistematizar la intención de las distintas empresas para concretar reuniones que permitieran generar nuevos lazos comerciales; sin embargo, Mercado informó que, en el caso del sector deportivo, ni la AUF ni Tenfield solicitaron reuniones específicas y cada una de ellas gestionó libremente sus contactos.

La lista de empresas que viajan a China aún permanece sin difundirse oficialmente. Mercado dijo a este semanario que eso quedará en manos de la cancillería y Presidencia, pero al cierre de esta edición todavía no había noticias respecto a su publicación. No obstante, desde Uruguay XXI se informó que son 87 los empresarios y empresarias que están viajando a China y 20 quienes ya se encuentran en ese país; algunos de ellos son ciudadanos chinos que se dedican a la importación de productos uruguayos, pero aun así estaban interesados en formar parte de la misión liderada por Orsi.