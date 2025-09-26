Al mejor postor - Semanario Brecha
Edición 2079 Suscriptores
Licitación por derechos del fútbol uruguayo pone en jaque el poder de Tenfield

Al mejor postor

Mauricio Pérez
26 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

La Asociación Uruguaya de Fútbol aprobó este jueves las condiciones finales de la licitación por los derechos de televisación del fútbol uruguayo para el período 2026-2029. En un plazo de 90 días se conocerá quién –o quiénes– resultan adjudicatarios del proceso que podría poner fin a casi tres décadas de hegemonía de la empresa Tenfield SA. ANTEL, la empresa estatal de telecomunicaciones, aguarda conocer los detalles del pliego para definir su eventual participación.

Reunión de la AUF por los derechos de televisación, ayer. FocoUy, Dante Fernández

El día finalmente llegó. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aprobó las bases de la licitación pública internacional para la explotación de los derechos de televisación del fútbol uruguayo por los próximos cuatro años (2026-2029). La votación fue el cierre de un largo proceso, iniciado hace casi una década, que pone en jaque –definitivamente– el poder de la empresa Tenfield SA y del empresario Francisco Paco Casal sobre el fútbol uruguayo.
En una tensa asamblea, el Consejo de Fútbol Profesional (CFP) resolvió acompañar el pliego de condiciones impulsado por la AUF, que subdivide la licitación en tres bloques y media docena de lotes, estableciendo una base mínima de 46 millones de dólares de ingresos anuales para la AUF (unos 184 millones de dólares por la duración de todo el contrato). ...

Publicado en: Edición 2079 Uruguay
