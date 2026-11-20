«Yo tengo un hijo que cuando tiene 8 años viene de pantaloncito y pelito corto, con la pelota abajo del brazo, y me dice: “Papá, me siento nena”. ¿Qué hago?, ¿le pego un tiro? ¿Un problema menos?», afirmó el periodista Fernando Vilar durante una edición del programa Buscadores, en Canal 5. El exabrupto discursivo, sumado al gesto del disparo con su mano, despertó repudio en diversos ámbitos. A través de un comunicado, las autoridades del canal exigieron un pedido de disculpas públicas del programa –que se concretó el martes 3– por considerar que los dichos «resultan absolutamente desafortunados e impropios» del ámbito de debate que debe promover un medio público, y pueden resultar estigmatizantes y generar dolor en las personas trans y sus familias. Además, referentes en materia ...
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