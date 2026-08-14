 Otro cine posible - Semanario Brecha
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Con Marco Valenti, director de Frágil como cristal

Otro cine posible

Juan Recuero
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Un grupo de recién egresados de la tecnicatura de la UTU y otro de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales de Playa Hermosa, hambrientos por la vida, decidieron juntarse a filmar un largometraje. Así nació Frágil como cristal, ópera prima de Marco Valenti como cineasta y de Camilo Argimón como productor. En diálogo con Brecha, Valenti se refirió al proceso de la película y a la importancia de la autogestión como vehículo expresivo, entre otros asuntos.

Fotograma de la película.

A pesar de la fertilidad de la producción audiovisual en Uruguay, la existencia de una industria de cine en nuestro país todavía está en discusión. Se trata de un camino sin recorrer o una imposibilidad coyuntural, dependiendo de quién conteste. Lo que sí puede constatarse, sin embargo, es la prevalencia de un método industrial: dividido en diferentes etapas, es un proceso de creación que se vuelve, a su vez, en un proceso de legitimación. La búsqueda de apoyos públicos, por esto, precede a la realización y la posterga. La obra prepondera como promesa y ese tiempo excede al tiempo invertido filmando. El rodaje, entonces, queda reducido a unas pocas semanas contra los años de espera, y el cineasta queda alejado de la práctica. Pero ¿qué pasa cuando el proceso de producción de un filme se or...

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Publicado en: Cultura Edicion 2125
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