Pese a la ley

Este viernes la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dará tratamiento a seis denuncias anónimas sobre la adquisición de la camioneta Hyundai Santa Fe por parte del presidente Yamandú Orsi. No es casual que el episodio que ha estado por casi dos semanas en el foco de la discusión pública se desatara a partir de inconsistencias en la declaración jurada de ingresos del primer mandatario, de las que se percató una periodista (y no la Jutep). El caso fuerza a observar los mecanismos de control y transparencia con los que cuenta el Estado: la rigurosidad de la información que ofrecen las más altas jerarquías del gobierno, la legislación que regula el financiamiento de los partidos políticos, el origen de los fondos que sostienen las campañas y las reglas, dichas y no dichas, que condic...