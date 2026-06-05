Pese a la ley - Semanario Brecha
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Controles y omisiones en el financiamiento de los partidos políticos

Pese a la ley

Abril Mederos
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

A pedido de la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas audita desde el 1 de junio todas las rendiciones de cuentas de las elecciones nacionales de 2024 y las departamentales de 2025. Los resultados deberían estar prontos para setiembre, anuncia el presidente del tribunal, Francisco Gallinal. Además, Brecha accedió a los nombres designados formalmente por Yamandú Orsi ante la Corte Electoral como delegados de su comité de campaña, cerno de las polémicas decisiones sobre sus vehículos.

Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva el 2 de junio. Focouy, Dante Fernández.

Este viernes la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dará tratamiento a seis denuncias anónimas sobre la adquisición de la camioneta Hyundai Santa Fe por parte del presidente Yamandú Orsi. No es casual que el episodio que ha estado por casi dos semanas en el foco de la discusión pública se desatara a partir de inconsistencias en la declaración jurada de ingresos del primer mandatario, de las que se percató una periodista (y no la Jutep). El caso fuerza a observar los mecanismos de control y transparencia con los que cuenta el Estado: la rigurosidad de la información que ofrecen las más altas jerarquías del gobierno, la legislación que regula el financiamiento de los partidos políticos, el origen de los fondos que sostienen las campañas y las reglas, dichas y no dichas, que condic...

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Publicado en: Edición 2115 Sin categoría Uruguay
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