Piel de palabra – Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Libros. Nebril y la ética del exceso

Piel de palabra

Soledad Castro Lazaroff
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 2 min

El cuerpo del amor, de Mayra Nebril. Estuario, Montevideo, 2025. 204 págs.

Una mujer gorda que ha sufrido el desamor desea tatuarse de manera temporal, en todo el cuerpo, pedazos de textos que ha seleccionado con cuidado. Quiere verse escrita, pasar por la experiencia sensorial de cubrirse con palabras en un gesto que trascienda la semiótica de la escritura y la convierta en imagen viva, quizás con el objetivo de saciar su apetito vanguardista y obligarse a sí misma, y a les lectores, a reconocer la materialidad del lenguaje. Este motivo narratológico, si bien sofisticado, no es del todo original –basta pensar en la película Escrito en el cuerpo (The Pillow Book, 1995), de Peter Greenaway–, pero en un irreverente gesto de apropiación Mayra Nebril lo reinventa en una Montevideo a la que también convierte en muro posmoderno, ciudad que esconde en capas un cúmulo de...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2074
Palabras clave:

Artículos relacionados

Críticas
Libros. Ciencia ficción reeditada

Mesías de la catástrofe

Gustavo Calvo
Críticas Suscriptores
Libros. Ficción y realidad en Florida

La historia viva

Gustavo Calvo
Cultura Suscriptores
Archivo Felisberto Hernández

Cultivar los recuerdos

Gustavo Calvo
Críticas Suscriptores
Libros. Otro buen autor en Pez en el Hielo

Los rastros

Isabel Retamoso
Críticas Suscriptores
Libros. Segunda novela de Fabián Muniz

Espejos y espejismos

Alicia Torres