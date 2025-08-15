La primera interpelación de este período de gobierno terminó en forma abrupta por «disturbios». El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se presentó ante la Cámara de Senadores para explicar la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), pero su comparecencia quedó inconclusa. Tras más de 12 horas de un debate áspero, subido de tono, con agravios e ironías, la sesión debió suspenderse a raíz de un duro intercambio entre el miembro interpelante, Sebastián da Silva, y el senador frenteamplista Nicolás Viera, que derivó en un insulto homofóbico del primero hacia el segundo: «Puto de mierda», dijo, textualmente, Da Silva.
La sesión y su final reflejan las tensiones que enfrenta el vínculo entre el oficialismo y la oposición,...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate