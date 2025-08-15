Piel fina - Semanario Brecha
Edición 2073 Suscriptores
La primera interpelación al gobierno terminó con insultos del interpelante

Piel fina

Mauricio Pérez
15 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

La inconclusa comparecencia del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, ante el Senado, dejó en evidencia el tono que transita el vínculo de una parte importante de la oposición con el gobierno. Las críticas opositoras y la defensa oficialista de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización quedaron en un segundo plano. En Diputados, donde las mayorías son de ocasión, Cabildo Abierto e Identidad Soberana mantienen distancia con los partidos opositores mayoritarios

El senador Sebastián da Silva en la interpelación por la compra de la estancia María Dolores Magdalena Gutiérrez

La primera interpelación de este período de gobierno terminó en forma abrupta por «disturbios». El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se presentó ante la Cámara de Senadores para explicar la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), pero su comparecencia quedó inconclusa. Tras más de 12 horas de un debate áspero, subido de tono, con agravios e ironías, la sesión debió suspenderse a raíz de un duro intercambio entre el miembro interpelante, Sebastián da Silva, y el senador frenteamplista Nicolás Viera, que derivó en un insulto homofóbico del primero hacia el segundo: «Puto de mierda», dijo, textualmente, Da Silva.
La sesión y su final reflejan las tensiones que enfrenta el vínculo entre el oficialismo y la oposición,...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2073 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2073 Suscriptores
La estancia María Dolores y el papel de Colonización en la producción láctea

Nacional y cooperativa

Salvador Neves
opinion
Columnas de opinión
María Dolores y el espejo de la historia

Entre otras estancias

Agustín Juncal Pérez
Edición 1903
El coronel Roque Moreira y sus vínculos con Colonización

Con su rúbrica

Mauricio Pérez
Edición 1870 Suscriptores
Otra diferencia con el Ejecutivo une a frentistas y cabildantes

La coyunda

Venancio Acosta
Edición 1810 Suscriptores
Señales de una política agropecuaria regresiva.

La esquila

Mónica Robaina