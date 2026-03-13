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Libro y presentación de Sofía Guggiari

Polemizar el malestar

Lucía Naser
13 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Embrollando la línea que separa la cordura de la locura, la psicoanalista y actriz argentina Sofía Guggiari* pasó recientemente por Montevideo para presentar su libro Lo que brota. Erótica y salud mental en Nave de les Loques, un espacio cultural gestionado por el colectivo Vilardevoz.

Lo que brota. Erótica y salud mental, de Sofía Guggiari. Milena Caserola, Buenos Aires, 2025. 90 págs.

Es el último viernes de febrero y el entusiasmo circula y genera charlas entre habitués y visitantes primerizos del espacio. Sofía toma el micrófono y nos invita a sentarnos en el piso, cerca de ella. Enfrentadas en modo espejo con Rossina Yuliani, sosteniendo un libro cada una, empiezan a leer algunos fragmentos de los capítulos que componen el libro, escritos entre 2022 y 2024. «La solemnidad es la muerte de una transgresión», escribe Sofía en «La clínica deshecha», y en la calidez y la performatividad de su lectura se hace tangible la alianza entre prácticas clínicas, creativas y terapéuticas que componen el universo textual, afectivo y subversivo que se entremezcla en su trabajo fronterizo. Sofía escribe sobre (contra) la salud mental desde una voz implicada, capaz de dialogar desde el...

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Publicado en: Cultura Edición 2103
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