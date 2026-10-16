¡Por amor de dios!

Son «un puente entre el Evangelio y la política», llevan «paz y salvación a quienes toman decisiones» y transforman «el corazón de los legisladores y de quienes moldean el futuro de la nación». Así se presenta Parlamento y Fe, una organización internacional que el 9 de octubre llevó adelante una actividad en el Parlamento nacional y en la Torre de las Comunicaciones, y que tiene entre sus miembros a legisladores uruguayos. Su misión, informa la organización, es crear «espacios de reflexión espiritual en los cuerpos legislativos, judiciales y gubernamentales de todos los niveles» para que «se relacionen con ideas y valores arraigados en la Palabra de Dios como parte de sus funciones». Su declaración doctrinal establece que su «ministerio central» es «la comunicación continua de la verdad bí...
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