 ¡Por amor de dios! - Semanario Brecha
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El sionismo cristiano y la derecha evangélica desembarcaron en el parlamento

¡Por amor de dios!

Mariana Contreras
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Católicos y evangélicos tienen cada vez más aceitada una alianza política de agenda conservadora que incluye los preceptos del sionismo cristiano y la defensa a ultranza de Israel. Una amplia red transnacional combina ambos factores y opera en el país vinculada con políticos locales. Participando de esas redes de la derecha global, hay un legislador frenteamplista, pero el Frente Amplio no reacciona.

Rodrigo Goñi, Gerardo Amarilla y Álvaro Lima en el evento Uruguay Dialoga, organizado por Parlamento y Fe, el 9 de octubre. Parlamento de Uruguay, Laura Nicola.

Son «un puente entre el Evangelio y la política», llevan «paz y salvación a quienes toman decisiones» y transforman «el corazón de los legisladores y de quienes moldean el futuro de la nación». Así se presenta Parlamento y Fe, una organización internacional que el 9 de octubre llevó adelante una actividad en el Parlamento nacional y en la Torre de las Comunicaciones, y que tiene entre sus miembros a legisladores uruguayos. Su misión, informa la organización, es crear «espacios de reflexión espiritual en los cuerpos legislativos, judiciales y gubernamentales de todos los niveles» para que «se relacionen con ideas y valores arraigados en la Palabra de Dios como parte de sus funciones». Su declaración doctrinal establece que su «ministerio central» es «la comunicación continua de la verdad bí...

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Publicado en: Edición 2134 Uruguay
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