¿Por qué Groenlandia? - Semanario Brecha
Edición 2096 Suscriptores
Estados Unidos y su interés en la gigantesca isla helada

¿Por qué Groenlandia?

Javier Gómez Sánchez
23 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Más que por sus riquezas minerales –que las tiene, y muchas, pero cuya explotación sería hipercostosa–, Estados Unidos aspira a hacerse de Groenlandia por su importancia territorial para el control del Ártico.

Ceremonia por el establecimiento de un nuevo gobierno autónomo de Groenlandia en la capital, Nuuk, en marzo 2025. Xinhua, Peng Ziyang.

«No está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur.» La declaración pertenece a William H. Taft, presidente de Estados Unidos entre 1909 y 1913. Taft fue un político imperialista por excelencia; antes había sido gobernador en Filipinas y Cuba, luego de que Estados Unidos despojara a España de sus posesiones coloniales, y secretario de Guerra de Theodore Roosevelt. El eco de la frase resuena en estos días en el paisaje helado de Groenlandia. De hecho, durante el gobierno de Taft, en 1910, se realizó uno de los ofrecimientos a Dinamarca para hacerse con la isla. Ya en 1867 se hicieron ofertas, igualmente rechazadas, pero, como Es...

