¿Por qué Groenlandia?

«No está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio: una en el Polo Norte, otra en el canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur.» La declaración pertenece a William H. Taft, presidente de Estados Unidos entre 1909 y 1913. Taft fue un político imperialista por excelencia; antes había sido gobernador en Filipinas y Cuba, luego de que Estados Unidos despojara a España de sus posesiones coloniales, y secretario de Guerra de Theodore Roosevelt. El eco de la frase resuena en estos días en el paisaje helado de Groenlandia. De hecho, durante el gobierno de Taft, en 1910, se realizó uno de los ofrecimientos a Dinamarca para hacerse con la isla. Ya en 1867 se hicieron ofertas, igualmente rechazadas, pero, como Es...