Presiones indebidas

Un tribunal de apelaciones en lo penal (Tap) de primer turno condenó –este jueves– al ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y al ex presidente del Brou Fernando Calloia por un delito de abuso innominado de funciones, por su responsabilidad en la concesión del aval bancario a Cosmo SL. Los dos jerarcas fueron condenados a 20 meses de prisión, inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de dos años y una multa de 1.000 Unidades Reajustables.

En un fallo dictado por mayoría (tres votos a uno), la sala cuestionó en duros términos la actuación de ambos ex jerarcas en el proceso, y concluyó que se configuró un actuar “indebido, ilegal, arbitrario”. La decisión implica, en los hechos, confirmar la condena de Calloia y revocar la absolución de Lorenzo dictadas oportunamente por la jueza María Helena Mainard.

En el caso de Calloia, la mayoría de la sala (conformada por los ministros Sergio Torres, Graciela Gatti y Julio Olivera Negrín) concluyó que en forma “deliberada y consciente”, y “abusando de su condición de poder”, brindó instrucciones concretas a sus subordinados (los funcionarios del Brou) para viabilizar la concesión del millonario aval a Cosmo SL, a sabiendas de que este no podía otorgarse.

“No hay justificación o explicación plausible, ni regla de la lógica o la experiencia que permita situar lo ocurrido dentro de los cánones de la legalidad y la transparencia pública, cuando la tónica fue siempre la oscuridad, lo furtivo y el abandono de plano de todas las normas elementales de gestión y control de la cosa pública”, expresa el fallo, al que accedió Brecha.

Asimismo, la mayoría de la sala contradice el argumento del interés nacional que utilizó Calloia para justificar su accionar. El interés nacional “se protegía adoptando las precauciones propias para negocios de esa envergadura, exigiendo todos los recaudos y precauciones propios a los mismos”, y no viabilizando un negocio sin las garantías correspondientes, apunta la sala.

En el caso de Lorenzo, en tanto, se entendió que tuvo una injerencia clave para la concesión del aval. Según el Tap, Lorenzo excedió la competencia funcional de su cargo y habilitó el otorgamiento de aquel, a pesar de “que sabía a la perfección que no iba a contar con el contralor mínimo indispensable”. “Decididamente lo suyo no se trató de una ‘simple llamada’, ni por el emisor, ni por el receptor, ni por su contenido.”

Según la sala, esa llamada fue la que, precisamente, habilitó a Calloia “a imponer su criterio por sobre los organismos de control de la institución que presidía para obviar, olímpicamente, los trámites y controles de rigor. Todo lo que se encuentra bien lejos de la órbita de legitimidad de que dispone un ministro en el cumplimiento de sus cometidos”.

El objetivo de buscar que la subasta de los aviones de Pluna fuera exitosa “no explica, ni justifica, la forma como idóneamente presionó para que se eludiera la aplicación de normas mínimas imprescindibles de control (…) fue su inmenso peso político e institucional lo que impuso para que los servicios del Brou actuaran de la manera como lo hicieron”. Por su parte, el ministro Alberto Reyes, en discordia, planteó la absolución de ambos ex jerarcas, al considerar que no existió delito. “Nadie negó que todo lo actuado fue –para bien o para mal– en aras del interés nacional; y si el móvil no es espurio (capricho sin duda que no hubo, odio es claro que menos), no hay abuso de funciones”, escribió.