Punto y seguido

Tres miradas hacia atrás para echar algo de luz sobre el presente: a un episodio de la Transición española, cuando se acaban de cumplir cinco décadas de la muerte de Franco; a una conferencia internacional que marcó el reparto del mundo entre potencias coloniales, hace 140 años; a la reciente muerte del exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, figura clave de la «guerra global contra el terrorismo».

Una falsa noticia reaviva el debate

El 23F, una grieta en la Transición española

Semanas atrás, la prensa española informaba de la muerte de un personaje oscuro de la llamada Transición española. Horas después, la familia del supuesto fallecido desmentía la noticia. En cualquier caso, el teniente coronel Antonio Tejero, de 93 años, que de él se trata, más pronto que tarde dejará este mu...