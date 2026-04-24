Punto y seguido

Foco en una acción relevante de la nueva flotilla de solidaridad con Gaza y breve repaso de los últimos acontecimientos relacionados con la guerra israelí-estadounidense contra Irán. También una rápida mención a la presencia en Argentina de uno de los propietarios de Palantir, el libertariano Peter Thiel.

La flotilla interrumpe envío de material militar hacia Israel Que mil acciones florezcan La semana pasada la Flotilla Global Sumud (GSF, por su sigla en inglés) inició una nueva travesía marítima de solidaridad con Gaza partiendo desde el puerto de Barcelona. Se espera que más de 100 barcos y 3 mil personas se sumen a ella esta vez, muchos más que el año pasado. Los barcos están todavía lejos de las costas palestinas (el martes 28 deberían llegar a Sicilia), pero, el lunes pasado, 13 de ...