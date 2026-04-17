Tenés derecho a permanecer en silencio

«El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología.» «Miles sufriendo porque Emily había sido asesinada y finalmente todo era una construcción de la narrativa sionista a la que poco le importa la vida de la gente y su sufrimiento.» Esos dos tuits de Vanina Biasi, del 27 de noviembre de 2023, referían a acciones de Israel en Gaza y al caso de Emily Hand, niña israelí secuestrada por palestinos el 7 de octubre y liberada el 25 de noviembre por Hamás, luego de que Israel dijera que había muerto. Bastaron para que el fiscal Carlos Stornelli y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) la denunciaran y para que el juez Daniel Rafecas la procesara, respaldado en informes de organizaciones aliadas de Israel y en la polémica «definición de la IHRA» (siglas en inglés de Al...