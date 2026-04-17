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El procesamiento judicial de una diputada argentina por críticas a Israel y a la ideología sionista

Tenés derecho a permanecer en silencio

Francisco Claramunt
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

La diputada argentina Vanina Biasi comparecerá en juicio oral tras denunciar las acciones de Israel en Gaza y criticar al sionismo. Tras su caso hay jueces, fiscales, comunicadores y organizaciones aliadas de Israel que buscan crear jurisprudencia para equiparar el antisionismo con el antisemitismo.

Vanina Biasi, diputada argentina juzgada por antisemitismo por haber acusado de genocidio al Estado de Israel. Red social X, Vanina Biasi.

«El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología.» «Miles sufriendo porque Emily había sido asesinada y finalmente todo era una construcción de la narrativa sionista a la que poco le importa la vida de la gente y su sufrimiento.» Esos dos tuits de Vanina Biasi, del 27 de noviembre de 2023, referían a acciones de Israel en Gaza y al caso de Emily Hand, niña israelí secuestrada por palestinos el 7 de octubre y liberada el 25 de noviembre por Hamás, luego de que Israel dijera que había muerto. Bastaron para que el fiscal Carlos Stornelli y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) la denunciaran y para que el juez Daniel Rafecas la procesara, respaldado en informes de organizaciones aliadas de Israel y en la polémica «definición de la IHRA» (siglas en inglés de Al...

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Publicado en: Acento: Sionismo en el cono sur Edición 2108
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