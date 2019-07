Qué lástima, pero adiós

La decisión de Uruguay de abandonar el recinto donde se desarrollaba, en la ciudad colombiana de Medellín, la Asamblea General de la Oea fue la expresión de la independencia de la política exterior y, en particular, un rechazo a las presiones por la crisis de Venezuela. Fue también el más contundente cuestionamiento a Luis Almagro, ex canciller, ex frenteamplista.

A comienzos de

la década del 60, durante la presidencia de

John F Kennedy, el orzuelo en el ojo de la Oea

(Organización de Estados Americanos) era Cuba, que acababa de proclamarse

comunista. La expulsión de Cuba, promovida por Colombia y Venezuela, fue

aprobada en la reunión de cancilleres de Punta del Este y ejecutada por el

secretario general de la Oea, el

uruguayo José A Mora Otero, aunque Uruguay votó la abstención, junto...