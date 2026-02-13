¿Qué pasa en la calle? - Semanario Brecha
Edición 2099
Los operativos de aplicación de la ley de faltas en las calles de Montevideo

¿Qué pasa en la calle?

Camilo Salvetti
13 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Hace unas semanas el gobierno intensificó el empleo de la ley de faltas para abordar el problema de las personas en situación de calle. Los operativos conjuntos del Ministerio del Interior, el de Desarrollo Social y la intendencia capitalina se presentan como una solución, pero son criticados por su ineficacia para resolver el problema de fondo.

Héctor Piastri.

—¡Policía corrupta! ¡Ya van a ver! El sol pega fuerte en la calle y en el cordón contra el que un hombre rompe algunas cosas que saca de un canasto, mientras balbucea alguna que otra palabra inentendible y repite: «¡Policía corrupta! ¡Ya van a ver!». La diatriba lleva unos minutos, mientras el hombre da vueltas por la calle Juan Carlos Gómez, en la esquina con Reconquista, antes de comenzar el ritual de romper todo. La noche anterior cuidaba autos con total normalidad y la siguiente también lo hará. Pero ahora, domingo 8 de febrero a las 17.18, no quiere saber nada con autos ni con la Policía ni con sus propios objetos, que rompe uno a uno. Los pedazos van a parar al medio de la calle y los pocos autos que suben desde la plaza España aminoran la marcha. Tres personas esperan un taxi y mira...

Publicado en: Edición 2099 Uruguay
