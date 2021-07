«¿Quién se llevó de pronto la multitud?»

El 17 de julio Williams Martínez, futbolista de Villa Teresa, de 38 años, decidió quitarse la vida. Había debutado en 2001 con Defensor Sporting. Jugó en Argentina, Inglaterra, Francia, Chile, Paraguay, Venezuela, España y en varios clubes uruguayos. No hubo señales, no hubo mensajes. O, mejor dicho, nadie los pudo captar. Edgar Martínez, hermano de Williams, que también fue futbolista y estaba trabajando en Estados Unidos, aseguró en diálogo con Sport 890 que nunca notó nada distinto en su hermano. «Siempre, cuando nos arrimamos en momentos difíciles, nos hablamos con el corazón abierto. Uno no tiene ahora que buscar culpables o motivos. […] Pasó lo que pasó y lo que tendríamos que haber hecho no lo hicimos. Que esto sirva como un mensaje para toda la sociedad. […] Es tarde para mi herma...