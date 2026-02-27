Rabia - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Con María Fernanda Ampuero

Rabia

Azul Cordo
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La escritora ecuatoriana presentó sus dos últimos libros –Visceral, de 2024, y Dantescas, de 2025– en Montevideo y conversó con Brecha sobre el miedo en su vida y el terror en sus libros. Sobre su forma de concebir el feminismo, sobre el –a su juicio– mal llamado boom de escritoras latinoamericanas y sobre la rabia, porque de ahí, dice, nace su escritura y porque la considera necesaria.

Magdalena Gutiérrez.

«Escribo por las tres niñas que han asesinado.» Hacía un frío de esos que ya no queremos sentir apenas empieza la primavera en estas latitudes y María Fernanda Ampuero venía de una gira por distintas ferias del libro en América Latina. Acalorada en el norte, desabrigada en Montevideo. Tuvo que comprarse de apuro un abrigo rojo antes de la presentación de su libro autobiográfico Visceral en la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Referente entre las autoras latinoamericanas que escriben sobre terror a partir de escenas y situaciones cotidianas, leída por jóvenes y adultas, Ampuero narra desde una perspectiva feminista. —¿Cuánto allanaron el camino tus libros de cuentos –Pelea de gallos, Sacrificios humanos– y de crónicas –Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de residencia– para...

Publicado en: Cultura Edición 2101
Palabras clave:

