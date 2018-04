En la introducción de su libro sobre el icónico disco del Cuarteto de Nos Otra Navidad en las trincheras (1994), el periodista Ignacio Martínez (1987) afirma: “Es el álbum con el que la banda llegó a la cumbre del desenfado, la irreverencia y la burla infinita, terminando de definir un estilo que no tenía ni tiene parangón ya no sólo en el gueto del rock uruguayo sino en toda la música de este bendito país”. Luego el autor irá comentando las distintas canciones que lo conforman. Este libro es el cuarto de la colección Discos, publicada desde setiembre del año pasado por Estuario Editora y dirigida por Gustavo Verdesio, quien además escribió No es sólo rock and roll, número introductorio de la serie.

Uno de los aspectos a destacar de la escritura de Martínez es su registro, que con sus dob...