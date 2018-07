Rebobinando

En México se rubricó un acuerdo entre la Alianza del Pacífico (AP) y el Mercosur. Con una nueva realidad en los posicionamientos de las grandes potencias y el desinterés de Estados Unidos en el Transpacífico (Tpp), más el triunfo de un progresista en México, en filas del Frente ya no se mira ese paso con la desconfianza anterior. Lo que sí persiste es el debate sobre Nicaragua. La posibilidad de que se discuta el abandono del Foro de San Pablo no está sobre la mesa. Desde Asamblea Uruguay se aseguró a Brecha que no hay ninguna decisión orgánica al respecto, a pesar de que uno de sus miembros manejó la posibilidad de plantear irse del foro.

Los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y el anfitrión, México) y del Mercosur firmaron un acuerdo con la int...