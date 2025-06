Recibimos y publicamos

En la edición del viernes 23 de mayo, el semanario Brecha publicó una nota de opinión firmada por Samuel Blixen en la que se pregunta dónde están los judíos críticos de [Benjamin] Netanyahu en Uruguay.

Desde la Casa de Cultura Mordejai Anilevich, desde el movimiento juvenil Hashomer Hatzair, desde Mujeres Activan por la Paz, desde Meretz Uruguay y desde tantos otros espacios judíos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la vida digna para todos los pueblos, respondemos: acá estamos.

Estos días nos pueden haber visto en la Marcha del Silencio, trabajando, militando, participando en organizaciones que trabajan para una sociedad más justa para todas las y los uruguayos, pensando, escribiendo, dando a conocer nuestra voz, entre otras muchas cosas, porque eso somos: personas judías, uruguayas y sionistas (defendemos el derecho de Israel a existir), comprometidas tanto con la realidad de nuestro país Uruguay, como con la de Israel.

Nos manifestamos públicamente en reiteradas ocasiones contra la política bélica del gobierno israelí, por la liberación de los secuestrados y el fin de la ocupación en Cisjordania. Denunciamos tanto el terrorismo de Hamás y el fundamentalismo islámico como la catástrofe que acontece en Gaza a manos de Netanyahu y sus aliados de gobierno. Exigimos acuerdos políticos, la devolución de secuestrados y el cese al fuego. Lo hicimos con comunicados, con actividades, con presencia pública y con propuestas de diálogo que muchas veces fueron ignoradas por el mismo medio que ahora nos acusa de callar.

Y si todo esto no alcanzara para responder las dudas de Samuel Blixen, recordamos que, el 10 de enero de 2025, Brecha publicó un reportaje sobre el trabajo realizado por la organización israelí de derechos humanos Peace Now (Shalom Ajshav), en el marco de una actividad organizada por nuestra Casa de Cultura.

Nos preocupa especialmente que la nota deslice acusaciones que refuerzan estigmas y prejuicios antisemitas, ya no contra el gobierno israelí –al que también criticamos–, sino hacia la comunidad judía en su conjunto. Esa generalización no solo es injusta, sino peligrosa. Atribuir colectivamente una postura política a un grupo por su identidad cultural o religiosa es una forma de discriminación.

Mediante una «pregunta» que se parece más a una acusación, Brecha legitima las generalizaciones que alientan el antisemitismo, entendiendo a la colectividad judía como un homogéneo, y así avanza un paso peligroso en la escalada del antisemitismo en la sociedad uruguaya. Este paso es el de llevar las consignas antisemitas a los medios de prensa, lo cual actúa como validación en la opinión pública.

Hacemos un llamado a la dirección de Brecha a hacerse cargo de este asunto y a adoptar una posición responsable con respecto al tema, desde su lugar de formadores de opinión.

También convocamos a las organizaciones sociales y políticas de Uruguay a no permitir que el justo compromiso con la causa palestina se convierta en excusa para reproducir discursos de odio contra el pueblo israelí o las comunidades judías. El camino que proponemos es fortalecer los partidos políticos y las organizaciones que ponen el cuerpo diariamente para pedir el fin de la guerra, como Standing Together, Women Wage Peace, Peace Now, Hostage and Missing Families Forum, Breaking the Silence y Parents Circle, Roots for Peace, Combatientes por la Paz, Women of the Sun, Otro Camino es Posible, entre otras. Muchas de estas organizaciones incluyen ciudadanos israelíes y palestinos que trabajan juntos por una paz duradera.

Extendemos, como siempre, la invitación al diálogo. Estamos y seguiremos estando disponibles para conversar, compartir nuestras acciones y seguir construyendo voces por la paz, por la justicia y contra toda forma de opresión. #

Casa de Cultura Mordejai Anilevich

Jueves 29 de mayo de 2025

Montevideo, Uruguay