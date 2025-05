¿Y por casa?

Fue necesario que 11 mil niños estuvieran a punto de morir de hambre (el más efectivo y económico de los métodos de aniquilación) para que la Unión Europea se decidiera a hacer algo respecto a Israel. Incluso España suspendería sus compras de armamento a Israel si no fuera porque se lo impiden las cláusulas sobre los compromisos comerciales.

Los principales portales del mundo dan cuenta del cambio, producto aparente de una cuestión cuantitativa:

«El caos desatado en Gaza por la nueva ofensiva de Israel» (CNN).

«Crisis del hambre en Gaza, totalmente intolerable» (The Independent).

«Gaza: más de 100 muertos en menos de 24 horas dejan los bombardeos israelíes» (France 24).

«Desesperación en Gaza: palestinos atrapados entre bombas y el hambre» (HispanTV).

«Assange aparece vistiendo camiseta con nombres de 4.985 niños asesinados en Gaza» (RT).

El sacudón ético no llegó a Israel. Centenares de ciudadanos intentaron impedir el acceso de los camiones con alimentos a Gaza. Esfuerzo innecesario, porque las fuerzas de aniquilación dejaron entrar los camiones, pero impidieron la distribución de la ayuda.

¿Y en casa? Si, como decía un agudo observador, es necesario distinguir entre el pueblo judío, el Estado de Israel y el gobierno de Tel Aviv para evitar groseras generalizaciones, la advertencia, no obstante, no impide que nos preguntemos: ¿es que no hay un solo judío uruguayo que se conmueva por el exterminio en Gaza? Dirán que sí los hay, pero lo cierto es que esas voces no se oyen.