Regreso a Cisjordania

El hedor de las aguas residuales, el gemido de los vehículos blindados de transporte de tropas israelíes, que parecen perezosos, las furgonetas llenas de críos, conducidas por colonos de rostro pálido, que sin duda no son de aquí, sino probablemente de Brooklyn o de algún lugar de Rusia o quizá de Gran Bretaña. Poco ha cambiado. Los puestos de control, con sus banderas israelíes azules y blancas, salpican las carreteras y los cruces. Los tejados de tejas rojas de los asentamientos de colonos –ilegales según la legislación internacional– dominan las laderas por encima de las ciudades y los pueblos palestinos. Han aumentado en número y en tamaño, pero siguen protegidos por barreras antiexplosiones, alambre de concertina y torres de vigilancia rodeadas por la obscenidad de céspedes y jardines. Los colonos tienen acceso a abundantes fuentes de agua en este árido paisaje que se les niega a los palestinos.

El sinuoso muro de hormigón de 8 metros de altura que recorre los 440 quilómetros de longitud de la Palestina ocupada, con sus pintadas que piden la liberación, murales con la mezquita de Al Aqsa, rostros de mártires y la cara sonriente y barbuda de Yasser Arafat –cuyas concesiones a Israel en los Acuerdos de Oslo lo convirtieron, en palabras de Edward Said, en «el Pétain de los palestinos»– dan a Cisjordania la sensación de una prisión al aire libre. El muro lacera el paisaje. Se retuerce y gira como una enorme serpiente antediluviana fosilizada que separa a los palestinos de sus familias, parte por la mitad los pueblos palestinos, separa a las comunidades de sus huertos, olivos y campos, se sumerge y surge de los wadis y atrapa a los palestinos en la versión actualizada de un bantustán del Estado judío.

Han pasado más de dos décadas desde que informé desde Cisjordania. El tiempo se derrumba. Los olores, las sensaciones, las emociones y las imágenes, la cadencia del árabe y el miasma de muerte repentina y violenta que acecha en el aire evocan el viejo mal. Es como si nunca me hubiera ido.

Voy en un maltrecho Mercedes negro conducido por un amigo de unos 30 años al que no nombraré para protegerlo. Trabajaba en la construcción en Israel, pero perdió su empleo –como casi todos los palestinos empleados en Israel– el 7 de octubre. Tiene cuatro hijos. Está pasando apuros. Sus ahorros han disminuido. Le cuesta comprar comida, pagar la electricidad, el agua y la gasolina. Se siente asediado. Está sitiado. La Autoridad Palestina le sirve de poco. No le gusta Hamás. Tiene amigos judíos. Habla hebreo. El asedio está acabando con él y con todos los que lo rodean.

Estamos conduciendo por la serpenteante carretera que abraza las áridas laderas de arena y los matorrales que serpentean desde Jericó, subiendo desde el salado mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, hasta Ramala. Me reuniré con mi amigo, el novelista Atef Abu Saif, que estaba en Gaza el 7 de octubre con su hijo de 15 años, Yasser. Estaban visitando a su familia cuando Israel comenzó su campaña de tierra quemada. Pasó 85 días soportando y escribiendo a diario sobre la pesadilla del genocidio. Su colección de inquietantes entradas de diario se ha publicado en su libro No mires a la izquierda. Escapó de la carnicería a través de la frontera con Egipto en Rafah, viajó a Jordania y regresó a su casa en Ramala. Pero las cicatrices del genocidio permanecen. Yasser apenas sale de su habitación. No se relaciona con sus amigos. El miedo, el trauma y el odio son las principales mercancías que los colonizadores imparten a los colonizados.

«Sigo viviendo en Gaza», me dice Atef más tarde. «No estoy fuera. Yasser sigue oyendo bombardeos. Sigue viendo cadáveres. No come carne. La carne roja le recuerda a la carne que recogió cuando se unió a las partidas de rescate durante la masacre de Jabalia y a la carne de sus primos. Duermo en un colchón en el suelo, como hacía en Gaza cuando vivíamos en una tienda de campaña. Me desvelo. Pienso en los que dejamos atrás esperando una muerte súbita.»

ASÍ FUNCIONA EL APARTHEID

Así fue para los negros en el sur segregado y para los indígenas americanos. Fue así para los argelinos bajo los franceses. Fue así en India, Irlanda y Kenia bajo los británicos. La máscara de la muerte –con demasiada frecuencia de origen europeo– del colonialismo no cambia. Tampoco cambia la autoridad divina de los colonos que ven a los colonizados como alimañas, que se deleitan perversamente con su humillación y sufrimiento y que los matan impunemente.

El funcionario de aduanas israelí me hizo dos preguntas cuando crucé a la Palestina ocupada desde Jordania por el puente Rey Hussein.

—¿Tiene pasaporte palestino?

—¿Alguno de tus padres es palestino?

En resumen, ¿estás contaminado?

Así funciona el apartheid.

Los palestinos quieren recuperar sus tierras. Entonces, hablarán de paz. Los israelíes quieren la paz, pero exigen la tierra palestina. Y esa es, en tres breves frases, la naturaleza irresoluble de este conflicto.

Veo Jerusalén a lo lejos. O, mejor dicho, veo la colonia judía que se extiende por las colinas de Jerusalén. Las villas, construidas en forma de arco en la cima de la colina, tienen ventanas estrechadas intencionadamente en rectángulos verticales para hacer las veces de troneras.

Llegamos a las afueras de Ramala. El tráfico nos retiene frente a la extensa base militar israelí que supervisa el puesto de control de Kalandia, el principal punto de control entre Jerusalén Este y Cisjordania. Es escenario de frecuentes manifestaciones contra la ocupación que pueden acabar en tiroteos.

Me encuentro con Atef. Caminamos hasta una tienda de kebabs y nos sentamos en una pequeña mesa al aire libre. Las cicatrices de la última incursión del ejército israelí están a la vuelta de la esquina. Por la noche, hace unos días, los soldados israelíes incendiaron las tiendas que gestionan las transferencias de dinero desde el extranjero. Son ruinas carbonizadas. Ahora será más difícil conseguir dinero del extranjero, lo que sospecho que era el objetivo.

Israel ha reforzado drásticamente su dominio sobre los más de 2,7 millones de palestinos de la Cisjordania ocupada, que están rodeados por más de 700 mil colonos judíos alojados en unas 150 urbanizaciones estratégicamente situadas con sus propios centros comerciales, escuelas y centros médicos. Estas urbanizaciones coloniales, junto con carreteras especiales que solo pueden utilizar los colonos y los militares, puestos de control, extensiones de tierra vedadas a los palestinos, zonas militares cerradas, «reservas naturales» declaradas por Israel y puestos militares avanzados forman círculos concéntricos. Pueden cortar instantáneamente el flujo de tráfico para aislar las ciudades y los pueblos palestinos en una serie de guetos anillados.

El viaje debería durar 90 minutos.

Desde el 7 de octubre, soldados y colonos israelíes han matado a 528 civiles palestinos, entre ellos 133 niños, y herido a más de 5.350 en Cisjordania, según el jefe de Derechos Humanos de la ONU. Israel también ha detenido a más de 9.700 palestinos –¿o debería decir rehenes?–, incluidos cientos de niños y mujeres embarazadas. Muchos han sido gravemente torturados, incluso médicos han sido torturados hasta la muerte en mazmorras israelíes y cooperantes, asesinados tras su liberación. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha pedido la ejecución de prisioneros palestinos para liberar espacio para más.

Ramala, sede de la Autoridad Palestina, se libró en el pasado de lo peor de la violencia israelí. Desde el 7 de octubre, esto ha cambiado. Casi a diario se producen redadas y detenciones en la ciudad y sus alrededores, a veces acompañadas de disparos letales y bombardeos aéreos. Israel ha arrasado y confiscado más de 990 viviendas y hogares palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre, obligando en ocasiones a los propietarios a demoler sus propios edificios o a pagar multas exorbitantes.

Colonos israelíes fuertemente armados han llevado a cabo sangrientas matanzas en aldeas al este de Ramala, incluidos ataques tras el asesinato de un colono de 14 años el 12 de abril cerca de la aldea de Al Mughayyir.

En represalia, los colonos quemaron y destruyeron viviendas y vehículos palestinos en 11 aldeas, destrozaron carreteras, mataron a un palestino e hirieron a más de dos docenas.

Israel ha ordenado la mayor confiscación de tierras de Cisjordania en más de tres décadas. El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, que vive en una colonia judía y está a cargo de la expansión colonial, ha prometido inundar Cisjordania con un millón de nuevos colonos y destruir las distintas zonas de Cisjordania creadas por los Acuerdos de Oslo. La zona A, que comprende el 18 por ciento de Cisjordania, está bajo control palestino exclusivo. La zona B, casi el 22 por ciento de Cisjordania, está bajo ocupación militar israelí, en connivencia con la Autoridad Palestina. La zona C, más del 60 por ciento del territorio, está bajo ocupación israelí total.

«Israel se da cuenta de que el mundo está ciego, de que nadie lo obligará a poner fin al genocidio en Gaza y de que nadie prestará atención a la guerra en Cisjordania», afirma Atef. «Ni siquiera se utiliza la palabra guerra. Se la llama operación militar israelí normal, como si lo que nos está ocurriendo fuera normal. Ahora no hay distinción entre el estatus de los territorios ocupados, clasificados como A, B y C. Los colonos están confiscando más tierras. Llevan a cabo más ataques. No necesitan al ejército. Se han convertido en un ejército en la sombra, apoyado y armado por el gobierno de derechas de Israel. Hemos vivido en una guerra continua desde 1948. Esta es simplemente la fase más reciente.»

Yenín y su vecino campo de refugiados son asaltados diariamente por unidades armadas israelíes, equipos de comandos encubiertos, francotiradores y excavadoras que arrasan barrios enteros. Drones equipados con ametralladoras y misiles, así como aviones de guerra y helicópteros de ataque Apache, sobrevuelan y arrasan viviendas. Al igual que en Gaza, los médicos son asesinados. El hambre es endémica.

BAJO PRESIÓN

«El ejército israelí lleva a cabo incursiones que matan a palestinos y luego se marcha», dice Atef. «Pero vuelve unos días después. A los israelíes no les basta con robarnos la tierra. Pretenden matar al mayor número posible de habitantes originarios. Por eso lleva a cabo operaciones constantes. Por eso hay constantes enfrentamientos armados. Pero estos enfrentamientos son provocados por Israel. Son el pretexto utilizado para atacarnos continuamente. Vivimos bajo una presión constante. Nos enfrentamos a la muerte a diario.»

La dramática escalada de violencia en Cisjordania queda eclipsada por el genocidio en Gaza, pero se ha convertido en un segundo frente. Si Israel puede vaciar Gaza, Cisjordania será la siguiente.

«El objetivo de Israel no ha cambiado», afirma. «Pretende reducir la población palestina, confiscar extensiones cada vez mayores de tierra palestina y construir más y más colonias. Pretende judaizar Palestina y despojar a los palestinos de todos los medios para mantenerse. El objetivo final es la anexión de Cisjordania.»

«Incluso en el punto álgido del proceso de paz, cuando todo el mundo estaba hipnotizado por la paz, Israel convertía esta propuesta de paz en una pesadilla», prosigue. «La mayoría de los palestinos se oponían a los acuerdos de paz que Arafat firmó en 1993, pero aun así le dieron la bienvenida cuando regresó. No lo mataron. Querían darle una oportunidad a la paz. En Israel, el primer ministro que firmó los Acuerdos de Oslo fue asesinado.»

«Hace unos años, alguien pintarrajeó un extraño eslogan en la pared de la escuela de la ONU al este de Jabalia», escribió Atef desde el infierno de Gaza. «“Progresamos hacia atrás.” Suena bien. Cada nueva guerra nos arrastra de vuelta a lo básico. Destruye nuestras casas, nuestras instituciones, nuestras mezquitas y nuestras iglesias. Arrasa nuestros jardines y parques. Lleva años recuperarse de cada guerra y, antes de que nos hayamos recuperado, llega una nueva guerra. No hay sirenas de aviso ni mensajes enviados a nuestros teléfonos. La guerra simplemente llega.»

El proyecto colonial de los colonos judíos es proteico. Cambia de forma, pero no de esencia. Sus tácticas varían. Su intensidad viene en oleadas de represión severa y menos represión. Su retórica sobre la paz enmascara sus intenciones. Avanza con su lógica mortal, pervertida y racista. Y, sin embargo, los palestinos aguantan, se niegan a someterse, resisten a pesar de las abrumadoras probabilidades, aferrándose a pequeños granos de esperanza de pozos sin fondo de desesperación. Hay una palabra para esto. Heroico.

(Publicado en chrishedges.substack.com. Tomado de su versión en español del blog de Rafael Poch-de-Feliu.)